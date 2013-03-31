تظاهرات في المدن الفلسطينية بالذكرى الـ37 ليوم الأرض

شارك مئات الفلسطينيين في تظاهرات نظمتها فصائل مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية لإحياء الذكرى الـ37 ليوم الأرض.

ويحيي الفلسطينيون وعرب إسرائيل ذكرى مقتل ستة من العرب على يد قوات الأمن الإسرائيلية أثناء احتجاجات عام 1976 نظمت اعتراضاً على مصادرة الحكومة لبعض الأراضي في شمال إسرائيل.

وفي قطاع غزة أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه عشرات الشبان المتظاهرين، الذين اقتربوا من الحدود شرق رفح في جنوب القطاع، بحسب شهود عيان.

وشارك في هذه التظاهرة نحو 500 فلسطيني بينهم عشرات النساء والأطفال في حي النهضة القريب من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في رفح.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة نظمت في هذه المناسبة في شمال القدس وبالقرب من حاجز قلنديا.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين خلال قيامهم بغرس أشجار زيتون في حي الطور في القدس الشرقية.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات المكلفة بحراسة الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة استخدمت الرصاص الحي لتفريق المحتجين، الذين اقتربوا من الجدار العازل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن نشر تعزيزات عسكرية كبيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تحسباً لتظاهرات يوم الأرض.

هذا.. وقد حذرت السلطة الفلسطينية من ضياع فرصة حل الدولتين مع استمرار توقف عملية السلام واستمرار الاستيطان.



