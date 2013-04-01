ائتلاف العراقية يحذر من مشروع لاغتيال مرشحيه وأنصاره

استنكر ائتلاف العراقية الوطني الموحد بزعامة إياد علاوي اغتيال ثلاثة من أنصاره في محافظة واسط جنوب بغداد.

وقال بيان للائتلاف إن "ثلاثة من أنصار ونشطاء ائتلاف العراقية في محافظة واسط، اغتيلوا مساء الجمعة بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ضمن مسلسل استهداف مرشحي وأنصار ائتلاف العراقية الوطني الموحد".



ووصف البيان عملية الاغتيال بأنها استهداف ممنهج لأعضاء قائمة العراقية، مشيراً إلى أن من وصفهم بأعداء المشروع الوطني هم المستفيدون من استهداف العراقية.

وأضاف البيان أن تصفية أعضاء العراقية تتم بعمليات اغتيال بمسدس مزود بكاتم صوت، مطالباً الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق فوري والكشف عن الجناة.

