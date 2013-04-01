البشير يُطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالسودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، في ظل تراجع التوتر بين السودان والجنوب مؤخراً.

وقال البشير في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة المجلس الوطني السوداني (البرلمان): "نعلن اليوم قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، مجدداً التزام بلاده بالحوار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الجنوب لتنفيذ الاتفاق الأمني والاقتصادي الموقع بينهما في سبتمبر/أيلول 2012.



ومن جانبها، رحّبت المعارضة السودانية بقرار إطلاق سراح المعتقلين، معتبرة إياه أمراً إيجابياً، ومتمنية تنفيذه على أرض الواقع.