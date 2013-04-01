الكويت تنفذ حكم الإعدام في 3 متهمين بالقتل بينهم سعودي

نفذت وزارة الداخلية الكويتية صباح اليوم الاثنين حكم الإعدام في ثلاثة متهمين بجرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، وهم باكستاني و "بدون" ومواطن سعودي يدعى فيصل العتيبي.

المحكوم الأول هو ظاهر العتيبي (من غير محددي الجنسية) قام بقتل زوجته وابنه وابنته وشرع في قتل ابنته الأخرى رمياً بالرصاص، والمتهم الثاني فيصل العتيبي (سعودي الجنسية) قام بطعن صديقه عدة طعنات باستخدام السكين ما أدى إلى مقتله، والمتهم الأخير برويز غلام (باكستاني الجنسية) قام بقتل رجل وامرأة شنقا باستخدام حبل.

وجرى تنفيذ الحكم في السجن المركزي في دولة الكويت بحضور رئيس نيابة التنفيذ وعدد من وكلاء النيابة وبعض قيادات وضباط وزارة الداخلية ووسائل الإعلام.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق العتيبي إثر ارتكابه جريمة قتل في 2006 بسبب مشادة كلامية مع صديقه الكويتي، أدت لنشوب مضاربة بينهما انتهت بطعن الكويتي ووفاته.



وطلب المتهم السعودي الصلاة حيث أعرب عن ندمه لقتل صديقه، وقال إنه دخل الكويت عن طريق التهريب وطالب بمحاكمته فيما طلب "البدون" رؤية والدته وبقي الباكستاني مبتسما حتى إعدامه.

وقال المستشار محمد الدعيج رئيس نيابة التنفيذ في تصريح صحافي عقب تنفيذ الحكم إن سبب وجود وسائل الإعلام وقت تنفيذ الأحكام يهدف إلى الردع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، ولكي يرى الناس أن العقوبات تنفذ.