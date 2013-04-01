7 قتلى في هجوم انتحاري على مقر شرطة مدينة تكريت

قتل سبعة أشخاص على الأقل، وأصيب حوالى 11 آخرين بجروح في هجوم انتحاري بصهريج مفخخ استهدف اليوم الاثنين مقر مديرية شرطة مدينة تكريت، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن "انتحاريا يقود صهريجا مفخخا فجر نفسه أمام مقر مديرية شرطة مدينة تكريت الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين بجروح"، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من الشرطة.

ووقع الهجوم حوالى الساعة 8,40 صباحا بالتوقيت المحلي أي (5,40 تغ)، وفقا للمصدر.



وأكد طبيب في مستشفى تكريت تلقي سبعة قتلى ومعالجة 11 جريحا أصيبوا في الهجوم، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا من الشرطة.



وتشهد محافظة صلاح الدين وكبرى مدنها تكريت هجمات متكررة بعضها انتحاري، وغالبا ما يتبنى تنظيم القاعدة تنفيذها.

