استطلاع: هبوط شعبية حماس وهنية وارتفاع شعبية فتح وعباس

كشف استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية هبوط شعبية حركة حماس – الحكومة المقالة في غزة - ورئيس وزرائها إسماعيل هنية في حين ارتفعت شعبية حركة فتح والرئيس محمود عباس.

ووفق ما نشرته صحيفة "القدس العربي" كشف الاستطلاع نسبة المؤيدين لترشح محمود عباس في الانتخابات الرئاسية الجديدة، حيث حصل عباس على نسبة 52% فيما حصل إسماعيل هنية على 41% من أصوات المشاركين، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62%.

وفي هذا الاستطلاع حقق عباس في غزة نسبة 53% وهنية 44%، وفي الضفة الغربية حصل عباس على 52% وهنية على 39%.

وفي حال كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فيحصل الأول على نسبة كبيرة تصل إلى 60% والثاني على 33%، وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 69%.

وبحسب النتائج فإن نصف سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة منه، فيما تقول نسبة تفوق الربع بقليل من سكان الضفة إنها ترغب في الهجرة.

وانخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة من 43% قبل ثلاثة أشهر إلى 32% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 40% إن الأوضاع في القطاع سيئة أو سيئة جداً.

وانخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية من 35% قبل ثلاثة أشهر إلى 29% في هذا الاستطلاع، فيما تقول نسبة من 44% إن الأوضاع في الضفة سيئة أو سيئة جداً.

وانخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة إسماعيل هنية بشكل كبير من 56% قبل ثلاثة أشهر إلى 40% في هذا الاستطلاع.

وهبطت نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة سلام فياض من 34% إلى 25% خلال نفس الفترة.

وتشير النتائج إلى تراجع كبير في نسبة التفاؤل بفرص المصالحة بين فتح وحماس وتقول نسبة تبلغ حوالي النصف إن تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة يتطلبان إسقاط النظام في كل من الضفة والقطاع أو على الأقل في أحدهما.