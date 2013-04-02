الخرطوم تفرج عن 7 معتقلين سياسيين والمعارضة تطالب بحوار

أفاد مراسل "العربية" في الخرطوم بأن إدارة سجن كوبر أطلقت سراح 7 من السجناء السياسيين صدر في حقهم عفو رئاسي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تهيئة المناخ لبدء حوار بين القوى السياسية في السودان.

وقد لاقت خطوة البشير هذه ترحيبا من جانب المعارضة السودانية التي دعتها الحكومة إلى المشاركة في صياغة دستورٍ جديد للبلاد.

وكان الرئيس عمر البشير أعلن الثلاثاء قرار إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح دورة المجلس الوطني السوداني (البرلمان):

"نعلن اليوم قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين"، مجدداً التزام بلاده بالحوار، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الجنوب لتنفيذ الاتفاق الأمني والاقتصادي الموقع بينهما في سبتمبر/أيلول 2012.