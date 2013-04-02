كوريا الشمالية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف منذ 2007

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها تعتزم إعادة تشغيل مفاعل يونغبيون النووي المتوقف منذ العام 2007، ملمحة إلى إمكان استئناف تخصيب اليورانيوم لاستخدامات عسكرية، وذلك على خلفية تصعيد في التوتر العسكري مع كوريا الجنوبية.

وأعلن متحدث باسم قطاع الطاقة النووية أن الإجراءات تشمل "إعادة تأهيل وتشغيل" كل المنشآت في مجمع يونغبيون النووي، ومن بينها مصنع لتخصيب اليورانيوم ومفاعل بقوة خمسة ميغاواط.

وكانت كوريا الشمالية أغلقت مفاعل يونغبيون في تموز/يوليو 2007 بموجب اتفاق مع الدول الست، كما قامت في صيف العام التالي بتفكيك برج التبريد.

وكان المفاعل المصدر الوحيد لإنتاج البلوتونيوم لبرنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية. ومن المرجح أن مخزون البلاد المتبقي من البلوتونيوم يكفي لصناعة أربع أو ثماني قنابل.

وكانت كوريا الشمالية كشفت في العام 2010 أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في يونغبيون عندما سمحت لخبراء أجانب بزيارة جهاز الطرد المركزي في المفاعل.

إلا أنها شددت آنذاك على أن الأمر كان يقتصر على التخصيب على مستويات متدنية من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويشتبه عدد كبير من المراقبين بأن الشمال يقوم بتخصيب اليورانيوم لتصنيع أسلحة في منشآت سرية منذ سنوات، وأن التجربة النووية الثالثة التي قامت بها بيونغ يانغ في شباط/فبراير، إنما كانت تجربة لقنبلة من اليورانيوم.