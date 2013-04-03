سيول تلوّح بعمل عسكري لحماية مواطنيها في كوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن "خطة طوارئ" تنصّ على إمكان اللجوء إلى القوة لضمان أمن مواطنيها، الذين يعملون في مجمع كيسونغ الصناعي في الشمال والذي قامت بيونغ يانغ بإغلاقه.

وصرّح كيم كوان جين خلال اجتماع لنواب الحزب المحافظ الذي يتمتع بالأغلبية "لقد أعددنا خطة للطوارئ تشمل إمكان شنّ عمل عسكري إذا كان الوضع خطيراً". وأضاف "علينا أن نحول دون تدهور الوضع".

ومنعت كوريا الشمالية صباح الأربعاء العمال الكوريين الجنوبيين من الدخول إلى مجمّع كايسونغ الصناعي المشترك الذي يرمز إلى التعاون بين البلدين، في تصعيد جديد في الأزمة المتفاقمة في شبه الجزيرة الكورية.



وبحسب سيول فإن تسعة عمال فقط من أصل 861 عاملاً كورياً جنوبياً تمكّنوا من الرحيل بعيد الظهر بالتوقيت المحلي. وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المكلفة العلاقات بين البلدين أن عدداً كبيراً من العمال فضّل البقاء في المجمع للتأكد من حسن سير الشركات التي يعملون لديها.



ويعمل في مجمّع كيسونغ الذي افتتح في عام 2004 نحو 53 ألف كوري شمالي لحساب 120 شركة كورية جنوبية خصوصاً في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى عدة مئات من الكوريين الجنوبيين. ويأتي إغلاق المجمع للمرة الأولى منذ عام 2009 عندما أغلق ليوم واحد، على خلفية توتر شديد في شبه الجزيرة الكورية.