طائرة سورية تطلق صاروخاً على "عرسال" اللبنانية



أفاد شهود أن طائرة سورية توغلت 20 كيلومتراً داخل لبنان، وأطلقت صاروخاً على مشارف بلدة عرسال الحدودية يوم الأربعاء إلا أنه لم يسقط ضحاياً.

وكانت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد أطلقت من قبل قذائف "مورتر" وكانت أحيانا تدخل أراض لبنانية أثناء تعقب مجموعات لمقاتلي المعارضة. كما هددت السلطات السورية بشن غارات جوية في لبنان الشهر الماضي، إذ لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع تدفق المسلحين السوريين، بحسب ما قال النظام السوري.

يذكر أن رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال سليمان، وصف تلك الخروقات بالانتهاك غير المقبول للسيادة اللبنانية، وذلك في منتصف مارس/ آذار الماضي، عندما قصفت طائرة سورية أراض لبنانية.