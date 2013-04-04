زلزال متوسط القوة يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة المنطقة الريفية في شمال الفلبين، وأدى إلى اهتزاز مبان في مانيلا، كما أفاد خبراء في الرصد الزلزالي، مستبعدين أن يكون زلزال "متوسط القوة" كهذا أدى إلى أضرار في العاصمة.

وقال رئيس معهد الزلازل والبراكين ريناتو سوليدوم إن الزلزال بلغت قوته 5,4 درجة وضرب الشمال الريفي للأرخبيل.

ومن جهته أعلن المرصد الأميركي للرصد الزلزالي أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5,3 درجة ووقع في الساعة 10,27 (02,27 تغ) على بعد 158 كلم من العاصمة، وعلى عمق 38 كلم.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز العديد من مباني العاصمة، ولكن من دون أن يثير حالة هلع على ما يبدو.

وأكد أونيس فرناندو الذي يعمل في فندق "مانيلا هوتيل" الراقي أن الفندق اهتز لكن النزلاء لم يصابوا بالهلع.

وقال إن "الثريات تمايلت واهتزت وقد خفنا قليلا"، مشيرا إلى أن إدارة الفندق لم تنصح النزلاء بالخروج.

