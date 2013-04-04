كوريا الشمالية تصرح لجيشها بتوجيه ضربة نووية لأميركا

أعلن جيش كوريا الشمالية، الخميس، في بيان، أنه حصل على موافقة نهائية لشن ضربات "لا هوادة فيها" على الولايات المتحدة تشمل إمكانية استخدام الأسلحة النووية "المتطورة".

وقال رئيس أركان الجيش في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إنه يبلغ واشنطن رسمياً أن التهديدات الأميركية يمكن أن "تسحق بوسائل ضاربة نووية متطورة أصغر وأخف ومتنوعة"، وإن "العملية التي لا رحمة فيها لقواتنا المسلحة الثورية تمت دراستها بصورة نهائية والمصادقة عليها".

وطالب البيت الأبيض، الأربعاء، كوريا الشمالية بأن تكف عن تهديداتها، وذلك إثر تصعيد نظام بيونغ يانغ حربه الكلامية ضد الولايات المتحدة.

وقالت كيتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض، إن "كوريا الشمالية عليها أن تكف عن تهديداتها الاستفزازية، وأن تسعى عوضا عن ذلك للوفاء بالتزاماتها الدولية".

وأفاد مسؤولون، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أغلقت منطقة صناعية مشتركة مع كوريا الجنوبية تدر عليها ملياري دولار سنويا. وتمثل هذه الخطوة تصعيدا في مواجهة بدأت قبل شهور مع كوريا الجنوبية وحليفتها واشنطن.

وأكدت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنها ستستأنف تشغيل مفاعل نووي، مما أثار انتقادات المجتمع الدولي بما فيه الصين.