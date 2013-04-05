متظاهرو كركوك للمالكي: لا تفاوض مع حكومة تأتمر من إيران

في إطار التظاهرات المستمرة في العراق منذ أكثر من شهرين، احتجاجاً على سياسة الحكومة المتبعة، تظاهر الآلاف في محافظة كركوك، شمال البلاد، اليوم، في جمعة "لا نفاوض على حقوقنا".

وقال حامد الجبوري، الناطق باسم معتصمي قضاء الحويجة في المحافظة، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين: إن "الآلاف يشاركون اليوم بجمعة لا نفاوض على حقوقنا، مؤكدين رفضهم التفاوض مع حكومة تؤتمر من إيران، ورسالتنا هي كفى ظلماً للشعب العراقي، وكفى إعداماً ومداهمات وتمزيقاً للوحدة الوطنية".

وقال إمام وخطيب الجمعة الموحدة، التي يصلي فيها سنة وشيعة سوياً، في الحويجة، الشيخ أحمد خلف، إن "المعتصمين لن يتركوا ساحات الشرف حتى تتحقق مطالبهم، ويسقط الدستور الذي مزق البلاد، وجعلها ساحة للصراعات والتدخل الإيراني". وردد المتظاهرون هتافات منها: "كلا للإعدام، كلا لإيران، كلا لتمزيق العراق".

وتحدثت تقارير إعلامية قبل أيام عن أن وفداً يمثل متظاهري محافظة الأنبار، غرباً، يستعد لبدء مفاوضات مع حكومة نوري المالكي، وهو ما رفضه عدد من منظمي الاعتصامات.

وكانت قوى شعبية معارضة قد دعت إلى التظاهر اليوم في عدة مدن بالعراق ضد حكومة المالكي، تحت أكثر من عنوان، منها جمعة "لا نفاوض على حقوقنا"، والتي تؤكد أن ما يرفعه المتظاهرون خلال الاحتجاجات هي حقوقهم وليست مطالب من الحكومة. وعنوان آخر هو جمعة "التعذيب والإعدام حقيقة النظام".

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد العديد من المدن العراقية تظاهرات واعتصامات، احتجاجاً على سياسة الحكومة، وتطالب بإجراء تعديلات دستورية، ونبذ الطائفية، ووقف العمل بالإعدام والاعتقالات السياسية، إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الأمن والخدمات. وقد تصاعدت الاحتجاجات حتى وصلت إلى سقف المطالبة برحيل المالكي الذي يتهم بعض الداعين للتظاهر بالعمل لصالح أجندات خارجية.