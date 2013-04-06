كازاخستان.. بدء المفاوضات بين إيران ومجموعة الست

بدأت إيران والقوى الكبرى محادثتهما اليوم السبت وهو اليوم الثاني والاخير من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، في العاصمة الكازاخستانية بعد يوم لم يشهد اي تقدم وفق ما أعلن مسؤول مشارك في المفاوضات.

وتأجلت المفاوضات بين إيران ومجموعة الست إلى اليوم السبت، من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة.

وقال دبلوماسيون إن إيران تجنبت الرد على اقتراحات الدول الست لنزع فتيل أزمة برنامجها النووي خلال محادثات ألماآتا أمس، وطرحت بدلا من ذلك خطتها.

وخلص اليوم الأول في الجولة الثانية من المباحثات بين إيران ومجموعة الست في كازاخستان حول برنامجها النووي، إلى اتفاق على نقطة واحدة، وهي تأجيل المباحثات لليوم الثاني.

وقال نائب رئيس المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري "اتفقت الأطراف على مواصلة الاجتماع غدا من أجل التوصل إلى أرضية بشأن المباحثات التي أجريت في جولتي الصباح والمساء لهذا اليوم".

و لم يأت الاجتماع بأي جديد، وظهر هذا جليا في تصريحات دبلوماسيين أوربيين قالوا إن إيران لم تقدم ردا ملموسا على المقترحات الغربية، لكنهم أملوا أن يقدم الإيرانيون جديدا.

وقال مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون "ما نأمله اليوم أن يعود لنا الجانب الإيراني باستجابة واضحة وملموسة لمقترحاتنا المطروحة حول برنامجهم النووي.

وأوضح باقري أن سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين عرض على الدول الست مقترحات إيرانية تندرج في إطار المقترحات المقدمة في لقاء موسكو، قائلاً: "رئيس الوفد الإيراني سعيد جليلي عرض المقترحات الإيرانية والتي تندرج في إطار المقترحات المقدمة في لقاء موسكو، كما عرضت إيران طريقة عملية لتطبيق خطة موسكو على نطاق ضيق، وأكدت أن إجراءات بناء الثقة يجب أن ينظر إليها على أنهاء جزء من الخطة الأوسع والأكثر شمولية".