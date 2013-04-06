واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً لن يكون مفاجأة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن إطلاق كوريا الشمالية المحتمل لصاروخ جديد لن يشكل مفاجأة لواشنطن، وذلك بعد نقل بيونغ يانغ صاروخين إلى الساحل الشرقي للبلاد.

وأضاف "نحن نراقب الوضع عن كثب ولن يفاجئنا أن نراهم يتخذون مثل هذا الإجراء، لقد شهدنا إطلاق صواريخ من كوريا في الماضي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن أدان مرارا وتكرارا ذلك، لكونها انتهاكات لالتزامات كوريا الشمالية بموجب العديد من قرارات مجلس الأمن".



في هذه الأثناء، قالت وزارةُ الخارجية البريطانية إن كوريا الشمالية أبلغتها بأنها لا تستطيعُ ضمان سلامة الدبلوماسيين لديها بعد العاشر من أبريل / نيسان في حالة اندلاع حرب.

فيما قدّر خبراءُ أمنيون غربيون أن تهديدات بيونغ يانغ الأسبوع الفائت بمهاجمة الولايات المتحدة بأسلحة نووية تهديداتٌ جوفاء، لأن كوريا الشمالية لا تملكُ بعد الوسائل لتنفيذها.