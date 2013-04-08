الحكومة العراقية تعدل قانون "اجتثاث البعث"

أعلنت الحكومة العراقية تعديل قانون المساءلة والعدالة، المعروف بقانون "اجتثاث البعث"، كما أقرت قانوناً آخر يُنهي العمل بقانون المخبر السري، فضلاً عن تعديلات هامة في أصول المحاكمات الجزائية.

ويعد قانون اجتثاث البعث، الذي حرم آلاف البعثيين السابقين من تولي مناصب حكومية والمشاركة في الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، أحد أبرز المطالب التي رفعها المحتجون على سياسة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ووفقاً للمشروع الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان فإنه يحق لرئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.

من جانب آخر، يعد اليوم الاثنين هو المهلة الأخيرة أمام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمثول أمام البرلمان في جلسة استماع بشأن التدهور الأمني الحاصل في العراق.

وسبق أن غاب المالكي عن جلسات الاستماع ثلاث مرات متتالية، وسيواجه على ما يبدو استجواباً برلمانياً إذا رفض الحضور مجدداً.