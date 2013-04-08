تأجيل الحكم على مسلم البراك بتهمة الإساءة للذات الأميرية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحجز قضية النائب السابق مسلم البراك المُتهم فيها بالإساءة للذات الأميرية على خلفية حديثه خلال ندوة "كفى عبثاً" التي أقيمت العام الماضي للحكم في 15 أبريل/نيسان الجاري.

هذا وخلال المرافعة النهائية في القضية والتي كانت مقررة اليوم انسحبت هيئة الدفاع عن البراك من المحكمة قبل الإعلان عن موعد النطق بالحكم؛ وذلك احتجاجاً على رفض القاضي تلبية طلباتها والتي من بينها استدعاء رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك الصباح كشاهد في القضية.

وبعد انسحاب الدفاع قام النائب السابق مسلم البراك بالمرافعة عن نفسه، مطالباً القاضي بمحاكمته قانونياً لا سياسياً، ثم انسحب البراك من المحكمة نتيجة لعدم تلبية طلبات هيئة الدفاع.

وبعد إعلان موعد النطق بالحكم عقد البراك اجتماعاً عاجلاً مع هيئة الدفاع عنه لتقديم طلب لرئيس المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة بالقضية.