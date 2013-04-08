شرطة غزة تُجبر الشباب على حلق رؤوسهم

بدأت قوات الشرطة التابعة لحركة حماس بقطاع غزة في إجبار الشباب الفلسطينيين على حلق رؤوسهم، حيث تحظر إطالة شعر الرأس بينما تسمح فقط بإطلاق اللحية، في مؤشر جديد على أن حماس تعتزم فرض مزيدٍ من القيود تدريجياً على السكان.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" في تقرير لها إن الشرطة التابعة لحركة حماس بدأت حملة تستهدف استئصال ظاهرة إطالة الشعر بين الشباب، وارتداء الملابس الضيقة، كما تستهدف أيضاً ارتداء "السراويل الساحلة" التي تشهد رواجاً وانتشار في أوساط الشباب الفلسطينيين بقطاع غزة.

وطالت الحملة التي بدأت الأسبوع الماضي في غزة عشرات الشباب، حيث أفاد عدد منهم بأنه تم توقيفهم من قبل الشرطة وحلق رؤوسهم، أو تم إجبارهم على تغيير ملابسهم.

وقال أيمن السيد (19 عاماً) إنه تم توقيفه من قبل شرطة حماس التي قامت بحلق شعر رأسه الذي كان يصل إلى كتفيه، وذلك يوم الخميس الماضي.

وأضاف السيد الذي يعمل دهاناً للأبنية والمنازل: "الشيء الوحيد الذي سأفعله هو أنني سأغادر هذه البلد"، وقال: "أنا خائف.. إنهم يأخذونك من الشارع دون أية أسباب، ولا أعرف ماذا يفعلون بك بعد ذلك".

لكن مسؤولين في حركة قلّلوا من حجم الحملة، حيث قال مستشار رئيس الوزراء في غزة زياد الظاظا إن حلق الرؤوس "كان محدوداً جداً.. إنه سلوك معزول من قبل بعض رجال الشرطة ولن يستمر".

ومن جهته، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حكومة حماس في غزة للتحقيق في "عمليات الاحتجاز التعسفي وانتهاكات الحقوق المدنية للمدنيين".

وتأتي الحملة التي تشنّها حكومة حماس على ذوي الشعر الطويل من الشباب الفلسطينيين بعد أيام قليلة على قرار بفصل الطلبة عن الطالبات في المدارس، كما تأتي بعد أيام على إعادة البرلمان في غزة الى العمل.