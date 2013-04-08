قطر تتعهد بتقديم نصف مليار دولار لإعادة إعمار دارفور

تعهدت قطر، اليوم الاثنين، بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إقليم دارفور بغرب السودان، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة لدعم الإقليم بعد عشر سنوات من اندلاع النزاع فيه.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عبدالله آل محمود: "أعلن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أميركي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور".

وذكر آل محمود أيضاً بـ"مبادرة (قطر) بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار" عام 2010.

وأتى إعلان قطر فيما بدأ ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية الاثنين، الإعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم إعمار إقليم دارفور.

وتداول على الكلمة خلال الجلسة الأولى "لإعلان الدعم السياسي والمالي لدارفور" عدد من ممثلي الدول المانحة، حيث أعلنت ألمانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو، فيما اكتفى متحدثون آخرون بإعلان الدعم السياسي للسلام في دارفور دون الإفصاح عن مبالغ محددة.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة ثانية بعد ظهر الاثنين لجمع مزيد من التعهدات المالية لبناء دارفور.

ويهدف المؤتمر الذي انطلق الأحد ويختتم اليوم الاثنين، إلى دعم استراتيجية إعادة بناء إقليم دارفور بعد عقد من النزاع الذي شهد ارتكاب فظاعات بحق المدنيين.

ويسعى المؤتمر خصوصاً للحصول على دعم لاستراتيجية دولية تنص على جمع 7.2 مليار دولار من أجل وضع أسس تنمية طويلة المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات والبنى التحتية بشكل عام.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي رعت بلاده مفاوضات السلام في دارفور خلال السنوات الأخيرة، أعلن أن السلام بات "واقعاً" في دارفور، وطمأن المانحين في افتتاح المؤتمر بقوله، إن "ما تقدمونه من دعم مالي لدارفور لن يذهب هباء، ولن يتبدد في أجواء المعارك والحروب".