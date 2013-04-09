البحرين أول دولة خليجية تُدرج حزب الله على قائمة الإرهاب

أقرّ مجلس الوزراء البحريني إدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية، وأحال القرار إلى وزارتي الداخلية والخارجية لوضع القرار موضع التنفيذ، من دون أن تتحدّد طبيعة النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لتصبح المملكة الخليجية بذلك أول دولة عربية تقدم على هذا الإجراء بحق الحزب.

وتشهد بعض المناطق في مملكة البحرين أعمالاً تخريبية تقومُ بها جماعاتٌ شيعية متشدّدة تتهمُهم المنامة بأنهم يتلقـون دعماً مادياً ولوجستياً من حزب الله اللبناني، ما دفع مجلس الوزراء البحريني إلى إدراج حزبِ الله على قائمة المنظـّمات الإرهابية اعتماداً على اقتراح مجلسِ النواب.



وأعلنت البحرين عن امتلاكِها أدلـّة توضح أن جماعاتٍ شيعية راديكالية تمارسُ الإرهابَ ضدّ البحرين بالوكالةِ عن حزبِ الله الذي تقومُ عناصرُهُ بتدريب عناصر بحرينية وتحرضهم على العنف ضدّ رجال الأمن.

وتحدث عبدالحليم مراد، نائب رئيس كتلة الأصالة، لـ"العربية" قائلاً: "عندما كنا في مخيّم للاجئين السوريين في تركيا التقينا أحد الضباط السوريين المنشقين، ويقول: 15 عاماً نتآمر عليكم يا أهل البحرين بخطة إيرانية ينفذها حزب الله".

واعتمد مجلسُ النواب البحريني في اقتراحه على التصريحات الرسمية لنصر الله وقيادة حزب الله التي تعتبرها تدخـلاً واضحاً في الشأن البحريني.

وأكدت مصادر لـ"العربية" أن هناك حواراً بحرينياً لبنانياً على مستوى أمني بهدف عدم تأثر مصالح الجالية اللبنانية في البحرين بتصريحات حزب الله.

الخطر الذي يهدّد البحرين يهدّد دول الخليج

وقال عادل العسومي، عضو مجلس النواب البحريني، لنشرة الرابعة على "العربية" إن هذه الخطوة تحمي أمن البحرين واستقرارها من الخطر الذي يمثله حزب الله، مؤكداً وجود أدلة على تورّط الحزب في أعمال تخريبية في البحرين، موضحاً أن الخلية الإرهابية التي قبضت عليها السلطات البحرينية مؤخراً اعترفت بحصولهم على التدريب والدعم الكامل تحت إشراف عناصر من حزب الله للقيام بأعمال تخريبية.

وأضاف "الضباط السوريون المنشقون طوال السنوات الماضية قاموا بتدريب خلايا بحرينية بمساعدة من حزب الله للقيام بأعمال إرهابية".

وعن تأثر العلاقات بين المنامة وبيروت، أوضح أن البحرين بلد مستقر ووجود منظمة إرهابية مثل حزب الله في لبنان تسهم في عمليات إرهابية في البحرين يساعد على توتر العلاقات بين البلدين.

وأكد العسومي أن البحرين حريصة على الحفاظ على العلاقات بين البلدين، وأن تكون مبنية على حفظ الأمن وتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لصالح العلاقات البحرينية اللبنانية.

وقال العسومي إن البحرين تتعرض لمؤامرة كبيرة، وحزب الله له دور كبير فيها.

وعن إمكانية أن تحذو الدول الخليجية حذو المنامة في إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية، قال "إن الخطر الذي يهدّد البحرين يهدد دول الخليج ولذلك التنسيق الخليجي مطلوب، وندعو أشقاءنا الخليجيين إلى التصدي للمنظمات الإرهابية وذلك لحفظ أمن الخليج".