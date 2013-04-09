إيران تدشن منجمين ومجمعاً جديداً لإنتاج اليورانيوم

دشّنت إيران منجمي يورانيوم سيزودان مجمّعاً جديداً بالكعكة الصفراء في ولاية يزد، على ما أفاد التلفزيون الرسمي.

ويقع المنجمان في ساغند على بعد حوالي 100 كيلومتر من المجمع الجديد في أردكان. وسيتمتع المجمع بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 60 طناً من الكعكة الصفراء، وهي يورانيوم مركز يستخدم لاحقاً لإنتاج اليورانيوم المخصّب، بحسب التلفزيون.

ويتم تحويل الكعكة الصفراء إلى مادة اليورانيوم المعدنية المخصصة لإنتاج غاز سداسي فلوريد اليورانيوم (يو.اف.6) المستخدم في آلات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

وأعلنت إيران عن اكتشاف مناجم ساغند في عام 2000، لكن الخبراء الغربيين أشاروا إلى أنها تحوي معادن سيئة النوعية.

وأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في خطاب نقله التلفزيون في بث حي: "في الماضي كنا نعتمد على الخارج للتزود بالكعكة الصفراء لكن بفضل الله ها نحن ندشن المنجم تلو الآخر، بتنا نمتلك مجمل سلسلة إنتاج الطاقة النووية".

وتابع "أصبحنا بلداً نووياً ولا أحد يمكن انتزاع ذلك منا".

كما دشّنت طهران، الثلاثاء، مجمعاً للإلكترونات بُني كذلك في محافظة يزد وبدأت إنتاج خمسة أدوية تحوي نظائر مشعة بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.

ويثير تخصيب اليورانيوم في إيران مخاوف الدول الكبرى التي تشتبه بسعي إيران إلى التزوّد بقنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية.