30 قتيلاً في زلزال ضرب جنوب شرق بوشهر الإيرانية

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن 30 شخصاً قتلوا وأصيب 800 في الزلزال الذي ضرب، الثلاثاء، جنوب إيران على بعد حوالى 100 كلم من مدينة بوشهر، حيث تم بناء المحطة النووية الوحيدة في البلاد.



وحدّد المركز الإيراني لرصد الزلازل مركز الهزة التي بلغت قوتها 6,1 درجات في كاكي على بعد 89 كلم جنوب شرق مدينة بندر بوشهر الساحلية.



وقبل ذلك، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب، الثلاثاء، منطقة تقع بالقرب من مدينة بوشهر جنوب إيران.



وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 16:22 بالتوقيت المحلي (1152 بتوقيت غرينتش)، ورصدت الهيئة مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعلى مسافة 89 كيلومتراً جنوب شرق مدينة بوشهر.

وشعر بالزلزال بعض دول الخليج، حيث أخلت شركة أرامكو السعودية مبانيها في الظهران عصر اليوم بسبب تأثيرات الزلزال القوي الذي ضرب إيران اليوم ووصل تأثيره للأحساء التي تبعد ٢٤٠ كلم عن مركزه، كما وصلت الهزة إلى الرياض والمنطقة الشرقية وشعر بها سكانها.

كما أخلى الكثير من المباني العالية سكانها خوفاً من تأثيرات الزلزال الإيراني التي بدت وضحة في الأدوار العليا.

أما في دبي فقد شعر العاملون بوكالة "رويترز" بالزلزال على الجهة المقابلة من الخليج.

وفي نهاية الشهر الماضي ضرب زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر مدينة غيرفت بإقليم كرمان جنوب شرق إيران. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مركز النشاط الزلزالي القول إن الزلزال وقع الساعة 7.57 صباحاً بالتوقيت المحلى.

يُشار إلى أن إيران تقع على عدة تصدعات في الغلاف الخارجي للأرض وتتعرض لزلازل متكررة العديد منها كان مدمر. وكان أسوأ زلزال ضرب مدينة بم بإقليم كرمان في ديسمبر 2003 وأسفر عن مصرع 31 ألف شخص نحو ربع تعداد سكان المدينة وأسفر عن تدمير القلعة التاريخية المصنوعة من الطين.

وتعرضت إيران لأقوى زلزال في تاريخها في يونيو 1990 وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين في إقليمي جيلان وزنجان بشمال غرب إيران، كما أسفر الزلزال عن تدمير 27 بلدة ونحو 1870 قرية.