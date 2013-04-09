مقتل 12 عنصراً من حزب الله في كمين داخل الأراضي السورية

أكد مصدر لـ"العربية" أن 12 قتيلاً من حزب الله سقطوا أول من أمس في كمين وقعت فيه مجموعة عسكرية للحزب في منطقة السيدة زينب بالقرب من دمشق، وأن حزب الله يعلن عنهم على دفعات.

وأضاف المصدر أن هناك أكثر من عشرين جريحاً قتلوا في الكمين، بعضهم جراحهم خطرة، وهؤلاء نقلوا الى مستشفى الرسول الاعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورغم تكتّم حزب الله على معظم قتلاه في سوريا الا ان تزايد عدد الضحايا في صفوف الحزب بدأ يلقى ردود فعل سلبية في أوساطه الشعبية، حيث علم أن والدة وأقارب أحد القتلى، وهو من منطقة البقاع، قد توجهت بالشتائم للشيخ محمد يزبك، وهو عضو مجلس القيادة في الحزب، أثناء تقديمه التعزية لعائلته، وقالت له: "قلتم لنا إن معركتكم مع إسرائيل، لماذا ترسلوا أبناءنا للموت في سوريا؟!".

كما علمت "العربية" أن أصواتاً داخل المجلس السياسي بدأت تطرح موضوع الجدوى من إرسال العناصر للقتال في سوريا وفي السيدة زينب تحديداً.