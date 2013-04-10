حزب الله يؤمّن حياً ببيروت بعد العثور على عبوة متصلة بأسلاك

تم العثور ليل الثلاثاء على عبوة متصلة بأسلاك كهربائية مكتوب عليها عبارات تتناول "حزب الله" اللبناني، وهي موقعة من "جبهة النصرة" في حي السلم في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقد عمد خبير عسكري لدى "حزب الله" إلى معالجة العبوة ونقلها إلى مكان مجهول، في وقت ضرب عناصر أمن "حزب الله" طوقاً أمنياً منعوا فيه القوى الأمنية والخبير العسكري من الوصول إلى المكان.

يذكر أن "جبهة النصرة" لم تكن معروفة قبل بدء النزاع السوري قبل عامين، وظهرت في الأشهر الأولى للنزاع مع تبنيها تفجيرات استهدفت في غالبيتها مراكز عسكرية وأمنية، ثم برزت كقوة قتالية أساسية، قبل أن تدرجها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية.