سيول وواشنطن ترفعان مستوى المراقبة العسكرية

رفعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأربعاء، مستوى المراقبة العسكرية المشتركة في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ، كما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول عسكري فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "يونهاب"، إن المستوى 2 الذي وصلت إليه المراقبة يعني "تهديداً حيوياً".

في أوقات السلام يكون مستوى المراقبة 4، ويكون 1 في أوقات الحرب، ويعتبر المستوى 3 تهديداً قوياً.

وكثفت بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها الحربية بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة عليها بعد التجربة النووية التي أجرتها في فبراير، واحتجاجاً على المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونصبت بيونغ يانغ على ساحلها الشرقي صاروخي موسودان، يمكن أن يبلغ مداهما أربعة آلاف كلم، أي نظرياً يمكن أن يطالا كوريا الجنوبية أو اليابان أو حتى جزيرة غوام الأميركية، بحسب سيول.

وتقول الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أصبحت مستعدة لإطلاق صاروخ، مشيرة إلى أن ذلك قد يحصل في إبريل في عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ الذي توفي في 1994.

ونقلت "يونهاب" عن مصدر حكومي القول إن النظام الكوري الشمالي يمكن أن يقوم بإطلاق عدة صواريخ، فقد تم رصد آليات تحمل منصات إطلاق، وهي تنقل صواريخ سكود التي يبلغ مداها حوالي مئات الكيلومترات، ورودونغ البالغ مداها أكثر من ألف كلم.

وقال المصدر "هناك مؤشرات متزايدة على تحضيرات لإطلاق عدة صواريخ".

وبسبب رد فعل قسم من المجموعة الدولية الذي اعتبر أن هذه التهديدات محض كلامية، لوحت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بالتهديد بحرب "حرارية نووية"، ونصحت الأجانب في كوريا الجنوبية بالرحيل.