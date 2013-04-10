وزير الخارجية الأميركي ينهي جولته الشرق أوسطية

أنهى وزير الخارجية ألأميركي جون كيري زيارته للمنطقة بلقاء ثان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث خلاله عن تقدم في الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي يرغب في أن تبدأ خلال شهرين، فيما اشترط نتنياهو بأن تبدأ المحادثات باعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل وبملف الترتيبات الأمنية.

الإصرار الأميركي على حلحلة الوضع الجامد بين إسرائيل وجيرانها بدا واضحاً من خلال زيارات المسؤول الأول عن السياسة الخارجية للبيت الأبيض كيري للمنطقة ومباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والعرب والأتراك.

فعلى شرفة تطل على البلدة القديمة في القدس، أنهى كيري ثالث زياراته للمنطقة بثلاث ساعات من المباحثات مع نتنياهو. لم يبلور كيري خطة عمل نهائية بعد لاستئناف المفاوضات، ونتنياهو يشترط بأن تبدأ باعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل وبالترتيبات الأمنية رداً على المطلب الفلسطيني بترسيم خارطة لحدود الانسحاب الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "لا أريد خوض مفاوضات فقط بل إنهاء الصراع ويجب أن نبدأ من الاعتراف والأمن"، في حين قال كيري: "هناك تقدم... علينا القيام بواجبات بيتية لنرى التقدم خلال أسابيع".

اقترح كيري بأن تتعهد إسرائيل باستمرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية وبألا تعطل مشاريع اقتصادية في المناطق "ج" الخاضعة لسيطرتها، في مقابل تعهد فلسطيني بعدم ملاحقة إسرائيل قضائياً في المحافل الدولية، إلى جانب تجميد غير معلن للاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى، وبدء اتصالات هادئة خلال أسابيع، بين مبعوثين من الجانبين، إلى جانب ضرورة توفير غلاف إقليمي للعملية السياسية من خلال تفعيل المبادرة العربية وتضمينها تطمينات أمنية لإسرائيل.

وبالطبع لم يغب الملف النووي الإيراني عن محادثات كيري مع الإسرائيليين وكذلك الملف السوري المشتعل.