أكبر حاخام يهودي في فرنسا "يُزور" شهادته في الفلسفة

أعلن الحاخام الأكبر في فرنسا جيل برنهايم، الذي يعتبر أعلى مسؤول يهودي في البلاد، استقالته من منصبه، وبحسب تقارير إعلامية فإن برنهايم ادعى زورا حصوله على شهادة تعليم في الفلسفة .

وفي العديد من المقتطفات الشخصية المنشورة خصوصاً في دليل "هوز هو"، وتعني "من هو" عن الشخصيات الفاعلة في العالم، يرد أن برنهايم (61 عاما) حائز على شهادة أستاذ في الفلسفة من جامعة السوربون الباريسية المشهورة.

وكشفت فرانس برس، بحسب أبحاث قامت بها في 28 دليلا (من 1972 حتى 2000)، أن اسم الحاخام الاكبر برنهايم لا يرد في أي لائحة من لوائح الحائزين على الشهادات التعليمية في الفلسفة.

وقال مدير الدليل "هوز هو" إن النبذة الشخصية لبرنهايم التي تشير إلى حصوله على شهادة أستاذ في الفلسفة "لا تستند إلى لائحة من دليل رسمي، بل استندت إلى معلومات سلمها الحاخام الأكبر نفسه، ونشرت للمرة الأولى في "هوز هو" في أكتوبر/تشرين الأول 2012".

وقال الحاخام موشي لوين، المتحدث باسم برنهايم، إن "الحاخام الأكبر مستاء جدا من هذه الهجمات ولا يرغب بالكلام في الوقت الحاضر، على أن يدلي بموقف الأسبوع المقبل".