بيونغ يانغ تهدد بتوجيه ضربة نووية لطوكيو

هددت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، بتوجيه ضربة إلى العاصمة اليابانية طوكيو في حال تدخلت بأي شكل من الأشكال في النزاع الذي يهدد شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن تصريحات طوكيو حول اعتراض أي صاروخ تطلقه بيونغ يانغ "استفزازية" وحذرت من أن مثل هذا السلوك يمكن أن يغرق اليابان "في نيران ضربة نووية".

ومن جانبها، أعربت اليابان عن استعدادها للرد على "أي سيناريو" وذلك رداً على التهديدات الأخيرة الصادرة عن كوريا الشمالية بشن ضربة نووية ضد الأرخبيل.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس"، "نحن على اطلاع على التصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية عبر وسائل الإعلام وغيرها من القنوات، وليس بوسعنا التعليق عليها لكن يمكننا القول بأننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للرد على أي سيناريو".

أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فصرح عقب لقائه بوزير خارجية كوريا الجنوبية أن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بكوريا الشمالية كقوة نووية وأنها ستهب للدفاع عن سول إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف في مؤتمر صحافي "نحن متحدون جميعا من حيث إن كوريا الشمالية لن تكون مقبولة كقوة نووية".

وزار كيري سول قبل توجهه الى الصين واليابان في محاولة لكبح جماح الطموحات النووية لكوريا الشمالية بعد تهديدات من بيونغ يانغ على مدى أكثر من شهر بأنها ستشن هجمات على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا هوجمت.