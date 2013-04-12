20 مرشحاً يتنافسون لإنهاء حكم أحمدي نجاد

أعلنت عشرون شخصية إيرانية، بينها حسن روحاني، المفاوض النووي السابق، رسمياً الترشح في الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل.

وصنفت الشخصيات الإيرانية التي تنتظر موافقة مجلس صيانة الدستور بين شخصيات محافظة وأخرى إصلاحية.

وأحدث المترشحين لانتخابات الرئاسة المفاوض الإيراني السابق للملف النووي وأمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، حسن روحاني، الذي يصنف في خانة المحافظين المعتدلين.

وقاد روحاني أهم مفاوضات إيرانية مع الغرب انتهت بتجميد برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم قبل أن تستأنفه بعد مجيء أحمدي نجاد واستقالة روحاني.

وتقدمت شخصيات إصلاحية ومحافظة لانتخابات الرئاسة قبل تصفيتها من قبل مجلس صيانة الدستور في مهلة أقصاها الثاني والعشرون من مايو المقبل.

وأهم هذه الشخصيات: محمد رضا عارف نائب الرئيس السابق محمد خاتمي ورئيس جامعة طهران الذي تلقى دراساته العليا في الولايات المتحدة، وعلي أكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق لفترة ستة عشر عاماً، والمستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي والذي يعرف بأنه منفتح على الحوار وقد تفاوض في فترته حتى مع واشنطن، وباقر قليباف رئيس بلدية طهران، أحد المحافظين المعتدلين، والذي كانت مصادر قد كشفت بأن السلطات الإيرانية منعته من السفر إلى الولايات المتحدة بغية تكريمه بعد تطوير شبكة الاتصالات في العاصمة طهران.

ومن بين الشخصيات الـ20 التي تقدمت لسابق الرئاسة منوشهر متكي وزير الخارجية الأسبق في حكومة نجاد وسفير إيران الأسبق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من أربع سنوات تميزت فترته بإعلان إنجازات علمية في ملف إيران النووي.