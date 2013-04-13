القوى الأمنية صوتت في انتخابات مجالس المحافظات العراقية

أدلت قوات الأمن العراقية، السبت، بأصواتها في انتخابات مجالس 12 محافظة، وذلك في ثالث انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق في ربيع العام 2003، وجاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأغلقت صناديق الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات في العراق بعد ظهر السبت. وسجلت محافظات الجنوب إقبالاً جيداً بحسب مفوضية الانتخابات.

وقسمت قيادة العمليات الأمنية في تلك المحافظات الناخبين إلى مجموعات، وحددت أوقات زمنية لكل منها لتسهيل عملية التصويت ولتلافي أي خرق أمني.

وتشير التوقعات إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى وائتلاف دولة القانون يتقاسمون الأصوات حتى الآن، بحسب المراقبين.

وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات، مقداد الشريفي، إن "العملية الانتخابية سارت بشكل جيد جداً".

وشملت عملية التصويت الخاصة بقوات الأمن العراقية بغداد و13 محافظة من أصل 18 محافظة.

وكان من المقرر أن "يشارك في عملية التصويت الخاص 651 ألفاً من عناصر قوات الأمن العراقية موزعين على 420 مركز اقتراع"، بحسب مسؤول.

ويتنافس 8143 مرشحاً في الانتخابات على 378 مقعداً موزعة على مجالس 12 محافظة عراقية. ويدلي أعضاء القوى الأمنية بأصواتهم في 14 محافظة، بعد أن تقرر عدم إجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى لأسباب أمنية.

ويُجرى التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات في العشرين من إبريل الحالي، وهي الثالثة منذ اجتياح العراق وسقوط نظام صدام حسين في مارس 2003.