العاصمة بكين تسجل أول إصابة لفيروس "اتش7 أن9"



أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" السبت إصابة فتاة في السابعة من عمرها بفيروس (اتش7 أن9) المسبب لانفلونزا الطيور وهي أول حالة مؤكدة في العاصمة الصينية.

وحتى الآن سجلت في شرق الصين جميع الإصابات البالغ عددها 43 بالفيروس، و11 منها أدت إلى وفيات.

وقالت الوكالة إن الإصابة الأخيرة أعلنتها السلطات الصحية المحلية وتم تأكيدها بعد فحص أجراه "المركز الصيني لمراقبة ومنع انتشار الأمراض".

وكان المسؤولون الصينيون أعلنوا قبل نحو أسبوعين أنهم رصدوا للمرة الأولى سلالة للفيروس لدى البشر.

وسجلت شنغهاي 20 إصابة مؤكدة حتى الآن وكانت أول مدينة توقف تجارة الدواجن الحية وقامت الأسبوع الماضي بالتخلص من دواجن. وحذت حذوها مدن أخرى في شرق الصين.

ويخشى الخبراء إمكانية أن يؤدي هذا النوع من الفيروسات الذي يتحول الى نوع يسهل انتقاله الى البشر، الى وباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه ليس هناك أي مؤشر حتى الآن الى انتقال الفيروس بين البشر.

وقالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخميس إن فيروس اتش7ان9 المسبب لانفلونزا الطيور يشكل "وضعا استثنائيا" موضحة أن الفيروس مع خطره على البشر يصعب رصده لدى الدواجن.

وقالت الصين إنها تتوقع توفير لقاح في غضون 7 أشهر لكن خبراء الصحة الأميركيون يقولون إن التوصل للقاح قد يستغرق "أشهرا عدة".