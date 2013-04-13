قصف مدفعي على كادُقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان السودانية

أفاد سكان مدينة كادُقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان السودانية، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في قصف للمتمردين على المدينة.



ويُعتقد أن قوات من الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال، نفذت هذا الهجوم، لكن لم ترد حتى الآن تأكيدات من هذه الحركة التي تقاتل القوات الحكومية منذ عامين في ولايتين حدوديتين مع جنوب السودان. هذا القصف تزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس السوداني، عمر البشير إلى جنوب السودان لخفض التوتر بين الدولتين.



ومنذ أشهر تناشد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان للدخول في مباحثات لوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق التي أجبرت 200 ألف شخص على اللجوء لجنوب السودان وإثيوبيا منذ بدء القتال في المنطقتين العام 2011. وتقدر الأمم المتحدة المتأثرين بالحرب في المنطقتين بحوالي مليون شخص.