مقتل مرشحين اثنين لانتخابات مجالس المحافظات العراقية

اغتال مسلحون مجهولون مرشحين اثنين لانتخابات مجالس المحافظات في هجومين منفصلين في ديالى وصلاح الدين، أحدهما ينتمي إلى قائمة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، وينتمي الآخر إلى جبهة الإنصاف التي يقودها النائب السابق مشعان الجبوري، ليبلغ بذلك عدد المرشحين الذين قتلوا حتى الآن 14 مرشحاً.

وقال ضابط في عمليات شرطة ديالى إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم الأحد برئيس القائمة العراقية العربية في محافظة ديالى نجم الحربي، ما أسفر عن مقتله على الفور".

وبحسب قائمقام المقدادية زيد إبراهيم فإن "اثنين من أشقائه وأحد أفراد حمايته قتلوا في الاعتداء". وأكد أن "الحربي كان متوجها من المقدادية حيث يقيم إلى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وينتمي الحربي، وهو زعيم جبهة الحوار الوطني في ديالى إلى الكتلة العراقية العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ويعد الحربي أحد أبرز المرشحين في المحافظة التي تشهد أعمال عنف متكررة.

ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل مرشح آخر في محافظة صلاح الدين، ينتمي إلى جبهة الإنصاف التي يقودها النائب السابق مشعان الجبوري.

وقال رائد في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاتم محمد الدليمي مرشح جبهة الإنصاف مساء السبت أمام منزله في بيجي، ما أسفر عن مقتله على الفور". وأكد مسؤول في مستشفى بيجي تسلم جثة الضحية وعليها "آثار طلقات نارية متفرقة".

ووقع الحادث في الوقت الذي أدلت قوات الأمن العراقية ضمن التصويت الخاص الذي يسبق التصويت العام بأسبوع تقريبا، بأصواتها في انتخابات مجالس 12 محافظة.

وبذلك يبلغ عدد المرشحين إلى مجالس المحافظات الذين قتلوا حتى الآن 14 مرشحاً، وجرت عمليات القتل السابقة في محافظتي نينوى وصلاح الدين الواقعتين شمال بغداد، وفي الأنبار (غرب).