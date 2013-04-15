50 قتيلاً و300 جريح في سلسلة تفجيرات استهدفت 7 مدن عراقية

قُتل 50 شخصاً وأصيب 300 آخرون بجروح اليوم في سلسلة اعتداءات بالسيارات المفخخة في العراق، قبل أيام من انتخابات مجالس المحافظات في 20 أبريل/نيسان على ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وأكدت المصادر أن التفجيرات وقعت بشكل متزامن منذ ساعات الصباح الأولى ونفذ أكثر من عشرين منها بسيارات مفخخة إضافة إلى سلسلة عبوات ناسفة ووقعت في أنحاء عدة من العراق.

وقالت المصادر إن التفجيرات وقعت في بغداد وكركوك وطوز خرماتو وسامراء وبعقوبة وتكريت والموصل، جميعها شمال بغداد، وعند الحلة والناصرية في الجنوب.

ويعد هذا اليوم الأكثر دموية منذ 19 مارس/آذار الماضي، عندما قتل 56 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 226 بجروح في سلسلة هجمات في عموم العراق، عشية الذكرى العاشرة لغزو العراق.



