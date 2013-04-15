كيري: أميركا منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية، داعياً بيونغ يانغ إلى القيام بخطوة نحو المحادثات.

وقال كيري في كلمة ألقاها في معهد التكنولوجيا في طوكيو إن "الولايات المتحدة ما تزال منفتحة على إجراء محادثات نزيهة وذات صدقية حول نزع الأسلحة النووية، ولكن الكرة هي في ملعب بيونغ يانغ".



وأضاف كيري أمام مسؤولين يابانيين وأميركيين "خلال الأيام الأخيرة، أجريت محادثات معمقة مع قادة كوريا الجنوبية والصين ومع وزير خارجيتكم، وسوف أتحدث اليوم مع رئيس الوزراء (الياباني)".

وأوضح أن "شيئا واحدا هو أكيد: نحن موحدون. ليس هناك أدنى شك في هذه المسألة. خطر برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية لا يهدد فقط جيران كوريا الشمالية ولكن أيضا شعبها".

وبعد أن كرر عرضه للحوار مع بيونغ يانغ، حذر مع ذلك من أنه يتوجب على كوريا الشمالية "القيام بخطوات مهمة كي تظهر أنها ستفي بالتزاماتها وستحترم القوانين والمعايير الدولية".



وينهي كيري اليوم في طوكيو المحطة الثالثة والأخيرة من جولته في آسيا بعد سيول وبكين.