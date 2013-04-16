إيران تزعم اعتقال سعوديين وتونسيين توغلوا إلى أراضيها

زعم موقع "بولتن نيوز" القريب من الأجهزة الأمنية الإيرانية أن قوات الأمن ألقت القبض على أربعة مواطنين سعوديين وتونسيين في إقليم سيستان وبلوشستان وبحوزتهم أجهزة تصوير وأجهزة عسكرية.

وأضاف تقرير "بولتن نيوز" أنه تم اعتقال السعوديين والتونسيين الأربعة الأحد الماضي بالقرب من "جدار ناهوك" في منطقة "سراوان" الجبلية بواسطة قوى الأمن.

وتقع منطقة بلوشستان في شرق إيران على الحدود المشتركة من إقليم بلوشستان باكستان ويشكل البلوش السنة الأغلبية في هذا الإقليم.

هذا.. ولم تعلق الجهات الرسمية السعودية والإيرانية والتونسية على هذا الخبر بعد.

وأضاف التقرير أن المعتقلين يتكلمون اللغة الإنجليزية بطلاقة وخلال تفتيش الوسائل التي كانت بحوزتهم تم العثور على حاسوبين محمولين وكاميرا تسجيل وكاميرا تصوير وخزنتين للذخيرة ومسدس وعدد من الكتب.

كما أوردت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية، اليوم هذا الخبر الذي جاء فيه أن السلطات اعتقلت 4 أشخاص من الجنسيتين السعودية والتونسية، بعد أن دخلوا البلاد بشكل غير شرعي وبحوزتهم أجهزة تصوير عسكرية.

وأشار نص الخبر إلى أن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المعتقلين كان بحوزتهم جهازا كمبيوتر محمولان وكاميرات وخرطوش.

ولم تتوفر معلومات إضافية، وإذا ما كان المعتقلون سيواجهون المحاكمة، ويأتي هذا الخبر في أعقاب إعلان الرياض اعتقال 18 من أعضاء شبكة تجسس كانت تعمل لصالح طهران على أراضيها، حيث ضمت هذه الشبكة 16 سعوديا وإيرانيا ولبنانيا.