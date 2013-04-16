تنفيذ الإعدام بحق 21 شخصاً أدينوا بالإرهاب في العراق

أعلن مصدر رسمي في وزارة العدل العراقية أن أحكاماً بالإعدام نفذت، اليوم الثلاثاء، بحق 21 عراقياً بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر، طالباً عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس": "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 عراقياً مداناً بتهمة الإرهاب".

وأكد المصدر الانتهاء من تنفيذ الأحكام بحق المدانين، اليوم الثلاثاء، وبذلك يرتفع عدد الذين نفذت بحقهم أحكام بالإعدام منذ مطلع العام، وفقاً لإحصائية وكالة "فرانس برس" إلى خمسين شخصاً، رغم دعوات المجموعة الدولية إلى تجميد عقوبة الإعدام.

وفي 2012، نفذت السلطات العراقية أحكام الإعدام بـحق 129 مداناً.

وأكد وزير العدل، حسن الشمري، الشهر الماضي، أن العراق لا ينوي التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام.

وأعلن تنظيم القاعدة الشهر الماضي مسؤوليته عن سلسلة جديدة من الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل العشرات، مشيراً إلى أنه "ينتقم" لجميع الأشخاص الذين "أعدمتهم" السلطات العراقية.

وغالباً ما تثير عمليات الإعدام التي تجرى في العراق استياء الأسرة الدولية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمتا العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" بغداد مراراً إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.