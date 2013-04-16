خبراء جيولوجيون يتوقعون زلازل أو هزات ارتدادية مقبلة

حذر خبراء جيولوجيون من إمكانية حدوث زلازل بمنطقة الخليج في الفترة المقبلة بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة في إقليم بلوشستان في إيران على الحدود الباكستانية، الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات في إيران وباكستان، كما خلف المئات من الإصابات. وقد شعر بالزلزال، الذي وصلت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، سكان دول منطقة الخليج العربي.

من جانبه، حذر الباحث الجيولوجي، الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، متحدثاً إلى قناة "العربية" من الظهران بالمملكة العربية السعودية، أنه "من الناحية الجيولوجية، نتوقع المزيد والأقوى من الزلازل، لأن المنطقة قلقة جيولوجياً، فالصفيحة العربية تبتعد عن البحر الأحمر بمعدل سنتيمتر ونصف تقريباً سنوياً، فعندما تتحرك الصفيحة هذه باتجاه شمال شرق فإنها تصطدم بالصفيحة الإيرانية، مما ينتج عنه هذه الزلازل، وبالتالي من الطبيعي ومن المتوقع جيولوجياً أن تحدث هزات وزلازل في هذه المنطقة".

وأضاف بن لعبون أنه مهما بلغت دقة الدراسات الجيولوجية الحديثة، فإنه لا يمكن أبداً تحديد موعد الزلازل القادمة، و"لكن الدراسة المستفيضة لحركة الصفائح تمكننا من التنبؤ بأن المنطقة معرضة للزلازل".

مخاوف من تغييرات في خزانات النفط

إلا أنه حذر من أن هذه الزلازل قد تتسبب في تغييرات في خزانات النفط أو الغاز الطبيعي في باطن الأرض، لأن هذه الخزانات تحملها طبقات حابسة، "وفي حالة الزلازل، تتسبب الهزات بتكسرات في تلك الطبقات الحاملة للنفط، مما يتسبب في خروج المخزونات النفطية من مكامنها إلى مكامن أخرى أو طبقات أخرى".

وبسؤاله عن الهزات الارتدادية، أفاد بن لعبون بأن الهزات الارتدادية قد تكون بنفس قوة الزلزال الأصلي أو ربما أشد، موضحاً أن الزلزال عبارة عن تنفيس للحركة الصفائحية والتي تنتج عنها الهزة الزلزالية ثم الهزة الارتدادية.

وطالب الخبير الجيولوجي بأهمية اتخاذ احتياطات كبيرة في المنطقة الخليجية، خاصة في البنية التحتية وكذلك توعية الناس حتى لا يصيبهم الهلع في حال حدوث زلازل، كما نادى بأهمية تضافر الجهود لدراسة البؤر الزلزالية ومعرفة قوتها وشدتها لاتخاذ الحيطة في المستقبل.

التنبؤ بوقت وقوة الزلزال

في نفس السياق، أكد الباحث الفلكي، عادل السعدون لقناة "العربية" من الكويت، أنه ليس هناك أي علاقة بين الفلك والزلازل الأرضية، "فالزلازل الأرضية تحدث دائماً في مناطق بها فوالق، ودائماً ما تكون بالقرب من الصفائح التكتونية"، مضيفاً أن الكرة الأرضية مكونة من 13 صفيحة، ودائماً ما تضرب الزلازل والبراكين حدود هذه الصفائح.

وأضاف السعدون أن المكان الذي وقع فيه زلزال اليوم يقع بالقرب من الصفيحة الهندية والصفيحة الإيرانية، أو ما تسمى "الأوراسية"، "وهذه منطقة كان من المتوقع أن يضربها زلزال وقد تأثرت بعدة زلازل خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال في وقتها ولا تحديد قوته.