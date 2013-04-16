تحطم مروحية عسكرية أميركية قرب حدود كوريا الشمالية

المصدر: سيول - فرانس برس، دبي- ياسر محمد علي

تحطمت مروحية عسكرية أميركية من طراز "بلاك هوك"، الثلاثاء، قرب حدود كوريا الشمالية، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بدون الإفادة عن إصابات.

وسقطت المروحية التي وصفتها وكالة "يونهاب" بأنها من طراز بلاك هوك يو اتش-60 في منطقة شيولوون المحاذية لكوريا الشمالية، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكنه حصل خلال المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة يونهاب عن عمال الإغاثة أن العسكريين الـ 12 الذين كانوا على متن المروحية نجوا من الحادث الذي يتزامن مع توتر عسكري شديد في شبه الجزيرة الكورية.

أجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية

صعد سقوط المروحية الأميركية قرب حدود كوريا الشمالية التوقعات باستمرار أجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد رفض كوريا الشمالية مبدأ الحوار ما ينذر باندلاع حرب نووية مدمرة، خاصة عقب تهديدات بيونغيانغ بمهاجمة كوريا الجنوبية اذا تواصلت التظاهرات المناهضة لكوريا الشمالية في الجنوب.

تظاهرات أحرق خلالها المحتجون في سيول صورا لمؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ ونجله كيم جونغ ايل وحفيده الزعيم الحالي كيم جونغ اونتزامنا مع احتفالات كوريا الشمالية في الذكرى الاولى بعد المئة بولادة كيم ايل سونغ.

ومن جانبها اعربت سيول عن "اسفها" للانذار الذي وجهته اليها كوريا الشمالية وهددت برد انتقامي عنيف حال تعرضها لاية اعمال استفزازية من قبل بيونغ يانغ.



وقال كيم مين-سيوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "سنتخذ اجراءات انتقامية عنيفة وصارمة اذا حصلت استفزازات منظمة من كوريا الشمالية ايا تكن اسبابها".

ويأتي ذلك فيما أكد البيت الابيض الذي يستعد لاستقبال رئيسة كوريا الجنوبية الشهر القادم ان شروط استئناف الحوار مع كوريا الشمالية لم تتغير ويجب ان يتم في اطار المفاوضات السداسية التي تشارك فيها الكوريتان والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

