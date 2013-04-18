غارة أميركية في اليمن تقتل 5 مشتبهين بالانتماء للقاعدة

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن خمسة عناصر مشتبهين بالانتماء إلى القاعدة قتلوا بغارتين جويتين بواسطة طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية استهدفت سيارة كان يستقلها المشتبهون الخمسة في قرية مذلب القريبة من مركز مديرية أصاب العالي وسط غرب اليمن.

وأكد شهود عيان أن الطائرة أطلقت عدة صواريخ من خلال غارتين متتاليتين على سيارة كان يستقلها خمسة مسلحين في قرية مذلب وهم على مقربة من منزل أحدهم ويدعى حميد الردمي ويكنى (أبو أسامة)، ونتج عن ذلك مقتل الأشخاص الخمسة على الفور.

وهذه المرة الأولى التي يتم استهداف عناصر مشتبهين بالانتماء إلى القاعدة في منطقة أصاب وسط غرب اليمن.

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية يمنية رصدها تحركات لبعض عناصر القاعدة في عدد من مناطق جنوب ووسط غرب اليمن منذ منتصف العام الماضي، بعد إخراج القاعدة من محافظة أبين الجنوبية. كما تعتقد أجهزة الأمن أن مجاميع من عناصر القاعدة توزعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على مخابئ في مناطق أصاب، والعدين، وريمة، وهي مناطق جبلية وعرة ونائية.