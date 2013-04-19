إعادة فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بفنزويلا

أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أنه سيجري إعادة فرز لكل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، في قرار سارع مرشح المعارضة هنريكي كابريليس، الذي خسر بفارق ضئيل أمام الرئيس بالوكالة نيكولاس مادورو، إلى الترحيب به.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوتشينا خلال مؤتمر صحافي "لقد اتفقنا، بما يحترم القواعد الانتخابية، على توسيع نطاق عملية التحقق" لتشمل صناديق الاقتراع التي لم يتم التحقق منها بعد.

ومن جانبه، قال كابريليس للصحافيين إن "فريق حملة المعارضة يقبل ما أعلنه المجلس الوطني الانتخابي في البلاد".

وأضاف محافظ ولاية ميراندا (شمال) الذي يطالب بإجراء تدقيق في فرز الأصوات منذ مساء الاقتراع الرئاسي، "أريد اليوم أن أهنئ شعبنا، لأن ذلك كافح من أجله جميع الفنزويليين والفنزويليات".

وأعلنت السلطات الانتخابية الفنزويلية الخميس إجراء عملية تدقيق في كافة صناديق الاقتراع المستخدمة في انتخابات الأحد على إثر انتخاب نيكولاس مادورو الذي اعترضت عليه المعارضة.

وقالت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوتشينا في مؤتمر صحافي "لقد اتفقنا، بما يحترم القواعد الانتخابية، على توسيع نطاق عملية التحقق" لتشمل صناديق الاقتراع التي لم يتم التحقق منها بعد.

وكانت هيئة الانتخابات الفنزويلية أعلنت فوز مادورو في انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، وحصل مادورو على 50.76% من الأصوات مقابل 49.04% لزعيم المعارضة كابريليس، الأمر الذي دفع الآلاف من أنصار المعارضة للاحتجاج مطالبين بإعادة فرز الأصوات.