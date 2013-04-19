زلزال بقوة 7 درجات يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال عنيف بقوة سبع درجات، الجمعة، منطقة بحرية تقع شمال اليابان قبالة جزر الكوريل الخاضعة للإدارة الروسية، وشعر به سكان معظم الشطر الشمالي الشرقي من الارخبيل، ولكن من دون أن يصدر في الحال تحذير من خطر حدوث تسونامي، كما أفادت الوكالة اليابانية للأرصاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا تقدر قوته مبدئيا بـ 7 درجات وقع قبالة ساحل شمال اليابان.

وسجلت الهيئة الزلزال الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش وقالت في وقت لاحق إنه كان على عمق 10 كيلومترات.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال على بعد 275 كيلومترا الى الشمال الشرقي من كوريلسك في جزر كوريل.

ولم يصدر على الفور أي تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.