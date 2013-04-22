محكمة استئناف كويتية تقرر إخلاء سبيل مسلم البراك

قررت محكمة استئناف كويتية، الاثنين 22 أبريل/نيسان، إخلاء سبيل القيادي المعارض مسلم البراك المحكوم بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بأمير البلاد، ما يعني عدم توقيفه لحين بتّ الاستئناف بالقضية التي حركت شارع المعارضة في الكويت.

وقرر قاضي محكمة الاستئناف أنور العنزي في الجلسة الأولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به البراك في الحكم الصادر بحقه "تجميد تنفيذ حكم السجن خمس سنوات وإطلاق سراحه بكفالة خمسة آلاف دينار" (حوالى 17500 دولار)، وذلك حسب ما أفاد محامي الدفاع دوخي الحصبان لوكالة "فرانس برس".

وحضر البراك الجلسة ونفى التهم الموجهة إليه.

وكانت محكمة البداية حكمت في 15 أبريل على البراك بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال تجمع عام في 15 أكتوبر/تشرين الاول.

ولم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على البراك لتنفيذ الحكم بالرغم من عدة محاولات باءت بالفشل.

وبحسب فريق الدفاع، فإن قرار قاضي الاستئناف يعني أن مسلم البراك لن ينفذ عليه حكم السجن فوراً حتى تصدر محكمة الاستئناف حكمها في قضية المساس بالذات الأميرية.

وعيَّن القاضي الجلسة المقبلة في 13 مايو/أيار.

وكان آلاف من أنصار المعارضة والبراك نزلوا إلى الشارع في الأيام الأخيرة احتجاجاً على الحكم الذي صدر على البراك ومحاولات إلقاء القبض عليه.

وسجلت مواجهات بين قوات الأمن ومناصري البراك الذي عمدوا خصوصاً على عرقلة حركة السير في منطقة سكن البراك في جنوب غرب العاصمة.