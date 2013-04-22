"طالبان" تحتجز طائرة تركية هبطت اضطرارياً في أفغانستان

يحتجز عناصر طالبان منذ مساء أمس الأحد تسعة أشخاص بينهم أتراك كانوا على متن مروحية مدنية قامت بهبوط اضطراري في شرق أفغانستان.

وقال مساعد قائد الشرطة المحلية خان صادق إن المروحية التابعة لمنظمة تركية قامت بهبوط اضطراري مساء الاحد في ولاية "لوغار" شرق البلاد وجنوب العاصمة "كابول".

وأعلن ناطق باسم قوة حلف شمال الاطلسي في أفغانستان "إيساف" أن هذه المروحية المدنية ليست ضمن أسطول التحالف الدولي.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن "قوات الأمن عثرت على المروحية لكن ليس على الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها. لقد احتجزهم عناصر طالبان".

وأوضح دين محمد درويش، الناطق باسم الحكومة المحلية، أن "الاشخاص المحتجزين هم أفغاني وثمانية أتراك".

ومن جهته أكد حميد الله حميد، حاكم إقليم عزرا حيث هبطت المروحية، أن الاشخاص التسعة الذين كانوا على متنها محتجزون لدى طالبان، وأوضح أن المروحية أقلعت من "خوست" المدينة الواقعة شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية، وحيث تقوم المنظمة التركية بمشاريع، متجهة الى العاصمة كابول.

وقالت مصادر محلية - رفضت الكشف عن اسمها - إن زعماء قبائل محلية كانوا يحاولون إقناع متمردي طالبان بالإفراج عن الاشخاص التسعة.