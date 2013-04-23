البحرين: اعتقال شابتين حاولتا تنفيذ هجوم في "فورمولا 1"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء، توقيف شابتين بتهمة محاولة تنفيذ "عمل إرهابي" خلال التجارب الرسمية لسباق الفورمولا 1 الذي استضافته المملكة الاحد.



وذكرت الوزارة في بيان أن قوات الامن اعتقلت فتاتين كانتا تخططان للقيام بـ"عمل ارهابي" في حلبة البحرين الدولية جنوب البلاد وقت استضافة المملكة الخليجية لسباق الفورمولا 1.



ونقل البيان عن رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن قوله إن "فرق الشرطة المكلفة بحراسة وتأمين بوابات الدخول إلى حلبة البحرين الدولية تمكنت في ثاني أيام السباق من استيقاف فتاتين عند احدى بوابات دخول الجمهور للاشتباه بهما".



وبحسب الحسن فإنه عند تفتيشهما تبين أن إحداهما "كانت تضع تحت ملابسها وسادة ربطتها على بطنها".



وأضاف "بعد سؤالهما واجراء البحث والتحري تبين أن العملية كانت تستهدف اختبار الاجراءات الأمنية تمهيداً للقيام بعمل إرهابي"، مؤكداً أنه "تم عرضهما على النيابة العامة وتسجيل أقوالهما وتوقيفهما".



وذكر الناشط الحقوقي المعارض يوسف المحافظة على حسابه في "تويتر" أن "النيابة العامة أمرت بحبس المعتقلة نفيسة العصفور وريحانة الموسوي لمدة 60 يوماً، وفق قانون الإرهاب بعد أن وجهت لهما تهما تتعلق بتفجير في حلبة الصخير".



الى ذلك، أفاد اللواء الحسن بان ثمانية آلاف رجل من قوات الامن العام شاركوا في عملية تأمين فعاليات سباق الفورمولا 1 "داخل حلبة الصخير (جنوب المنامة) وحولها وفي بقية مناطق المملكة".

إحباط هجمات وحجز أسلحة

فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البحرين إن قوات الأمن أحبطت هجمات وضبطت أسلحة من بينها 1000 قنبلة بنزين في الفترة التي سبقت انطلاق سباق فورمولا1، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات والتوترات المذهبية في المملكة.

ولم تشهد البحرين مظاهرات حاشدة مثل تلك التي ألقت بظلالها على سباق السيارات العام الماضي، لكن محتجين شبان يلقون الحجارة يتصادمون مع الشرطة في القرى النائية، وهو ما يحدث بشكل معتاد منذ تفجر الاضطرابات في البحرين أوائل عام 2011.

وقال شهود في حلبة الصخير الصحراوية على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة، إنه لم يكن هناك في المنطقة ذاتها ما يدل على وجود اضطرابات، لكن محتجين سدّوا عدداً من الطرق في قرى قريبة من العاصمة المنامة.