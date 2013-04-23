محكمة يمنية تقضي بسجن عناصر من القاعدة من 4 إلى 10 سنوات

أيَّدت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب، الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية والقاضية بسجن 5 من عناصر تنظيم القاعدة من 4 سنوات إلى 10 سنوات وتبرئة 6 آخرين.

وارتفعت أصوات المتهمين عند سماع الحكم مرددين شعارات القاعدة ومهددين قاضي المحكمة بتصفيته، ومؤكدين أنهم ليسوا راضين بهذا الحكم، وأن هذا الحكم طاغوتي وأن المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله .

ورفع المدانون علم تنظيم القاعدة لأول مرة داخل قفص الاتهام، معلنين أن تكبيراتهم ستكون من داخل سجن الأمن السياسي.

وكانت المحكمة حكمت على المجموعة بعد إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة ومنظمة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمعدات العسكرية والحكومية والممتلكات العامة ونهبها واحتلالها ومهاجمة السفارات الأجنبية والأجانب والقيام بأعمال القتل والتفجير والتخريب والإتلاف وسلوك سبيل العنف وتعريض أمن وسلامة الوطن للخطر.