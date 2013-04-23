إسبانيا تعتقل مغربياً وجزائرياً يشتبه في انتمائهما للقاعدة

اعتقلت الشرطة الإسبانية عنصرين يشتبه في انتمائهما إلى شبكة القاعدة، أحدهما من أصل جزائري والآخر مغربي، كما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، موضحة أن كليهما ينتميان الى خلية متطرفة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأوقف المشتبه بهما في سرقسطة (شمال إسبانيا)، وفي مرسيه (جنوب شرق البلاد)، إثر تحقيق تم بالتعاون بين الشرطة الفرنسية والمغربية.

وبحسب وزارة الداخلية التي لم تعط تفاصيل أخرى حول هذه النقطة فإن "مواصفات" الرجلين "تتطابق" مع أوصاف المشتبه بهما في اعتداء ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة، الشقيقين المنحدرين من الشيشان جوهر وتامرلان تسارناييف.

وتعود آخر حملة مطاردة للقاعدة في إسبانيا الى 2 أغسطس/آب 2012 حين أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة عناصر يشتبه في انتمائهم الى التنظيم الإسلامي في جنوب البلاد.

ووقعت اعتقالات سابقة لناشطين إسلاميين في السنوات الماضية في إسبانيا خصوصاً في كاتالونيا (شمال شرق البلاد)، وفالنسيا (شرقاً)، كما شهدت البلاد في 11 مارس/آذار 2004 اعتداءات إسلامية ضد قطارات في ضواحي مدريد أوقعت 191 قتيلاً.