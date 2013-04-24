زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أفغانستان وباكستان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الأربعاء 24 أبريل/نيسان أفغانستان حيث شعر به بقوة سكان العاصمة كابول إضافة إلى سكان إسلام أباد في باكستان المجاورة، بحسب ما أفاد به معهد الأرصاد الباكستاني.

وقال المعهد إن الزلزال وقع عند الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش وحدد مركزه في المنطقة الجنوبية الشرقية من أفغانستان على عمق 70 كلم. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

وكان زلزال قد ضرب إيران بالقرب من الحدود الباكستانية الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل نحو 35 شخصاً وجرح العشرات وتدمير مئات المنازل الطينية في منطقة ماشكيل قرب الحدود مع إيران.