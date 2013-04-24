فرنسا "حذرة" بعد إطلاق نار بالقرب من سفارتها في صنعاء

تحدثت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء 24 أبريل/نيسان، عن إطلاق نار بالقرب من سفارة فرنسا في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعربت عن "حذرها الشديد" حيال تطور الوضع الأمني في محيط السفارة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن شخصاً أطلق عيارات نارية في الهواء بالقرب من السفارة الثلاثاء لكنه لم يعلن عن إصابات.

وأضاف "أبلغنا السلطات المحلية بالأمر. ومازلنا حذرين جداً حيال تطور الوضع الأمني هناك".

هذا وعززت فرنسا التدابير الأمنية حول ممثلياتها الدبلوماسية بعد اعتداء بسيارة مفخخة استهدف سفارتها في طرابلس وجُرح خلاله حارسان فرنسيان.