82 قتيلاً في انهيار مبنى مؤلف من 8 طوابق في بنغلادش

قتل 82 شخصا على الأقل وأصيب 700 آخرون في انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق يضم العديد من مصانع الملابس يعمل فيها الآلاف في بنغلادش الأربعاء 24 أبريل/نيسان، ويخشى من ارتفاع عدد القتلى.

ولم يتبق سوى الطابق الأرضي من مبنى "رنا بلازا" الواقع في بلدة سافار الذي انهار في الساعة 9,00 (03,00 تغ). وقال أحد الوزراء إنه بني بطريقة غير شرعية.

ويحاول المئات من رجال الإطفاء والجيش العثور على ناجين بين الأنقاض مستخدمين المعدات والرافعات.

وصرح هيرالال روي الطبيب المسؤول في قسم الطوارئ في مستشفى إينام القريب من موقع الحادث حيث يعالج الجرحى لوكالة فرانس برس أن "عدد القتلى حتى الان 82 قتيلا. ويعالج 700 شخص على الاقل في المستشفى".وقال إن "عدد القتلى يرتفع لان حالة بعض الجرحى خطرة".

واشتكى بعض العاملين في المبنى من وجود شروخ فيه مساء الثلاثاء، ما أدى الى عملية إخلاء، إلا أن مدراءهم أجبروهم على العودة الى أماكن عملهم.

وقالت إحدى العاملات وتدعى موسومي (24 عاما) إن "المدراء أجبرونا على العودة الى أماكن العمل، وبعد ساعة من دخولنا المصنع انهار المبنى محدثا ضجيجا مدويا".

وقالت لفرانس برس "أنا مصابة ولم أعثر على زوجي الذي يعمل في الطابق الرابع"، وقدرت عدد العاملين داخل المبنى بنحو خمسة آلاف شخص، حيث إنه يضم شقق سكنية ومصرف وعدد من المتاجر.

وصرح وزير الداخلية محيي الدين خان للصحافيين ان المبنى غير قانوني ويخالف قوانين البناء في البلاد. ويرجح ان يثير ارتفاع عدد القتلى تساؤلات حول سلامة صناعة الملابس في البلاد.

وتعد صناعة الملابس في بنغلادش ثاني اكبر صناعة في العالم حيث انها تنتج الملابس لعدد من اشهر الماركات العالمية لكنها تشهد العديد من الحوادث والاحتجاجات العمالية المطالبة بتحسين الاجور وظروف العمل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر اندلع حريق في مصنع للملابس على مشارف دكا أدى الى مقتل 111 عاملا في أسوأ حادث من نوعه في قطاع صناعة الملابس.

وأحد المصانع في المبنى المنهار هو مصنع "نيو ويف ستايل" الذي يقول على موقعه على الإنترنت إنه يصنع الملابس لمتجر مانغو الاسباني وبينتون الإيطالي وغيرها.

وينتشر انهيار المباني في بنغلادش نظرا لانتهاك شركات البناء لقوانين البناء الرسمية.

وقتل أكثر من 70 شخصا بعد انهيار مصنع للملابس متعدد الطوابق في منطقة سافار في 2005.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر قتل 13 شخصا على الاقل عند انهيار جسر قيد الإنشاء في مدينة تشياغونغ الساحلية.